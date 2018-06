Päevitus püsib kauem, kui see on tekkinud aeglaselt. Päiksekreemi kasutamine ehk pikendab päevituse teket, kuid see püsib pikemalt.

Ära prae end tundide kaupa intensiivse päikese käes. Nii väldid päikesepõletust ja ka kaunis päevitus püsib kauem.

3. Niisuta, niisuta, niisuta!

Päikesekiirgus kuivatab nahka. Kreemita end pärast duši all käimist ja iga kord, kui tunned, et nahk on kuiv. See hoiab su päevituse loomulikuna ja ega kao nii kiiresti.

4. Kasuta after sun kreeme

Kasuta lisaks oma tavapärasele niisutavale kreemile ka spetsiaalseid päevitusjärgseid kreeme. Need aitavad nahal taastuda ja hoiavad jume kauni.

5. Väldi vahatamist

Kui see on su tavapärane karvaeemaldusmeetod, siis leia teine võimalus, näiteks raseerimine. Kuid kindlasti niisuta nahka pärast seda korralikult.

6. Käi jaheda duši all

Väldi hommikuse duši all kuuma vett. Jahe vesi aitab päevitusel paremini püsida.

7. Võta päevitust pikendavaid kapsleid

Apteegist võid leida toidulisandeid, mis aitava tekkida kenal jumel ja pikendavad päevitust. Päikesevõtuks aitavad nahka ette valmistada ja kaitsta beetakaroteen ning A- ja E-vitamiin. Vitamiine, mis soodustavad ka ühtlase päevituse teket, võiks hakata võtma juba paar nädalat enne päevitamist.

8. Joo vett

Hoia end ka seestpoolt niisutatuna. Kui jood piisavalt vett, püsib keha niisutatuna ja nahk kaunim.

9. Söö toite, mis pikendavad päevitust