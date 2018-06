Haigelt loomalt saadud piima tarbimine võib põhjustada ka suuremaid puhanguid. Selline olukord meenus Dontšenkole 2005. aastast, kui Tallinnas haigestus puukentsefaliiti 37 inimest, kes kõik jõid ühes kaubanduskeskuses pakutut toorest kitsepiima. Maailmas on registreeritud juhtumeid, kus inimesed on haigestunud ka viirust sisaldava lehmapiima tarvitamise järel, kuid seda tuleb ette harvem.

Terviseamet tuletab meelde, et puukentsefaliidi haigestumise ennetamiseks on kõige tõhusamaks meetmeks vaktsineerimine. Vaktsineerimisega võib alustada aastaringselt. Oluline on teada, et puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine koosneb kolmest süstist: kaks esimest üheks hooajaks piisava immuunsuse andvat süsti tehakse 1–3-kuulise vahega, kolmas kuni aasta hiljem. Edasi on kaitset vaja iga 3-5 aasta tagant kordussüstiga uuendada.