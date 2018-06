Suvekuumaga liiguvad mõtted ikka külmadele jookidele. Mida ütleb Hiina meditsiin: millal, mida ja kui palju juua?

Ülekuumenemise vältimiseks hakkab keha higistama. Suvise kuumusega kaotame higistamisega kordades rohkem vedelikku kui teistel aastaaegadel, seetõttu on tähtis piisavalt juua. Janu on hea märk vedelikuvajadusest, kuid kahjuks märkavad paljud inimesed janu alles siis, kui keha on juba liiga kuiv.

Suvel on soovitatav juua sageli ja väikeste kogustena.

Kindlasti võiks juua kehasooja või soojemat vedelikku.

Kui tahame keha jahutada, siis on abi piparmündi- ja krüsanteemiteest.

Vedelikku saab palju ka toidust, hea niisutava ja jahutava toimega on arbuus, melon, tomat, kurk, pirn, õun jne.

Suvise niiskuse ja kuumuse väljenduseks on erinevad põletikuhaigused, eriti nahapõletikud - akne, ekseem, seenhaigus jne. Niiskust ja kuumust vähendavad pisarhein, hirss, lootoseseemned, roheline tee, võilill, teeleht.

Allikas: "Tark tee terviseni"