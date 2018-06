Kui tunned, et kodus läheb tuju halvaks, tekivad riiud ja vaidlused, siis äkki leiad abi kividest, et negatiivsest energiast lahti saada.

Kõige enam küsivad inimesed selle kohta, kuidas valida endale õige kristall, räägib portaalis kodus.ee Topeltõnne kristallibutiigi asutaja Kaidi Kannus.

Kõige õigem on usaldada oma intuitsiooni – kristall, mis lummab ja tundub inimesele väga ilus, on tema jaoks sel hetkel õige kivi. Intuitsiooni saab treenida, tuleb vaid kuulata oma sisetunnet.

Paranda kodu energiat!

Enamiku ajast viibime me oma kodus. Seetõttu on ääretult oluline tegeleda kodu aura ja energeetika puhastamisega. Seisev energia on negatiivne energia. Seda soodustavad katkised ja seisvad asjad, mida ei kasutata. Oma kodu energeetikat saab testida näiteks nii: kui lähete koju, siis mõelge, kas koduuksest sisse jõudes on tunne, et ”oh kui hea on kodus olla” või tekib meeleolulangus, kurbus, riiud ja vaidlused. Viimane on märgiks, et kodu energia on negatiivne. Üks võimalus selle parandamiseks on kasutada kristallide abi. Selleks asetatakse kodu ukse juurde peitu kolm hematiidi kristalli ja mõlemale poole ust üks must turmaliin. Need kaitsevad kodu ebaõnne, stressienergia kojutoomise ja pahatahtlike inimeste mõju eest. Hea on endale ajapikku koostada kodukaitse komplekt ning asetada see koduukse juurde. Punane jaspis ja tiigriraud kaitsevad kodu perelõhkujate ja tulega seotud õnnetuste eest, tiigrisilm kaitseb olemasolevat vara.