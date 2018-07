Miks lähevad lapsed sünnipäeval täiesti pööraseks? Ajast aega on selles süüdistatud liigset maiustamist. Uurijad väidavad, et tegelikult pole süüdi suhkur.

Ei ole mingit tõendust, et suhkur põhjustab laste hüperaktiivsust, vahendab Iltalehti Stockholmi Karolinska instituudi teaduri Emma Fransi sõnu. Ta väidab, et niinimetatud suhkrujoove on täielik müüt.

Pigem on küsimus selles, et vanemad ise ootavad laste käitumist teatud viisil, kui teatakse, et nad on söönud suhkrut. Näiteks arvatakse, et peol maiustanud lapsed on elavad ja lärmakad. Samas hakkavad vanemad nendega karmimalt käituma, mis vaid süvendab metsikut käitumist. Tegelikult on lapsed elavad, kuna nad on rõõmsad, et on peol, väidab uurija.