Hindudel olevat kombeks pärast sündi imikule mett keelele panna, et immuunsust tekitada, kuid Euroopas ei soovitata alla aastastele mett anda.

Mõnes Euroopa riigis on meepurgi etikettidele lisatud märkus “alla üheaastastele lastele ei ole soovitatav anda”, kirjutab portaalis mesionhea.ee Tallinna tehnikaülikooli toiduainete instituudi assistent Kaie Matverk.

See on seotud nii allergiaohuga kui ka asjaoluga, et mees võib mõningatel juhtudel esineda bakteri Clostridium botulinum endospoore. Kuna alla aastase lapse seedesüsteem ei ole veel välja kujunenud, seedemahlad ei ole nii happelised, siis on see bakteri arenguks sobiv keskkond, põhjustades nn imiku botulismi. Üle aasta vanustel lastel ja täiskasvanutel seda ohtu pole. Mees pole kunagi botuliini leitud.

Üldiselt ei saa mees mikroorganismid elada ega paljuneda tänu suurele suhkru- ja väiksele veesisaldusele ning mitmetele antibakteriaalsetele ühenditele.