Kuressaare haigla jäi juulist oma kõrva-nina-kurguarstita, kuna neli aastat selles ametis töötanud ukrainlasest tohter Olena Ostaptšuk kolis koos perega mandrile.

SA Kuressaare Haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul oli pere Saaremaalt lahkumise üks põhjus see, et arsti insenerist abikaasa ei leidnud siin sobivat tööd. “Sellest, et pere siiski lahkuda otsustas, on väga kahju,” ütles Kõlli Saarte Häälele. “Dr Ostaptšuk on väga hea arst.”

Kõlli tõdes, et end dr Ostaptšuki vastuvõtule registreerinud inimeste broneeritud ajad tühistatakse.

”Neid inimesi teavitatakse kohe, kui on taas võimalik vastuvõtule tulla,” ütles Kõlli.