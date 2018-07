Nendest märkidest näed, et võib-olla sa ei vaheta aluspükse piisavalt tihti.

Aastal 2012 tehtud uurimuse järgi on n-ö keskmisel naisel 34 paari aluspükse. Kuid suhteliselt suurest püksikute arvust hoolimata kannab nii mõnigi naine samu aluspükse mitu päeva järjest. Kui püksid paistavad puhtad ja vahel tõesti juhtub, et kannad neid järjest paar päeva, siis mingit suuremat probleemi ei tohiks tekkida. Aga kui sul on halb komme sageli pikalt samu pükse kanda, ähvardavad sind mitmed tüütud mured.

Kui kannad mis tahes määrdunud riideid liiga kaua, on keha esimene vastureaktsioon sügelus. Bakterid kogunevad õrnale nahale ja hakkavad seda ärritama. See ei ole surmatõbi, aga vaevalt sulle meeldib ennast kratsida - lihtsam on vahetada aluspükse.

2. Lööve

Kui ärritus viib nii kaugele, et tekib lööve, võib rääkida juba suuremast probleemist. Kui probleem süveneb, võivad tekkida turse ja punetus.

3. Halb lõhn

Ka alakeha vajab tuulutust, aga vanad aluspüksid küll seda rõõmu ei paku. Kui tunned imelikku või ebameeldivat lõhna, võib see olla märk halvast õhuvahetusest ja bakteritest.

4. Seenpõletik

Pärmseenele ja bakteritele meeldib niiskus, nii et kui kannad kaua higist imbunud aluspükse, on oht, et pärmseened hakkavad vohama. Põletiku teket soodustavad eriti nailonist ja pitsist püksikud, mis ei hinga nii hästi kui puuvillased aluspüksid.

5. Põiepõletik

Oled õnneseen, kui sul pole kunagi olnud põiepõletikku. Kui kannad pikalt samu alukaid, võivad väljaheite bakterid jääda kanga külge, kust need võivad sattuda kuseteedesse. Tulemuseks valulik ja tüütu põiepõletik.

Seega - vaheta iga päev aluspükse ja pese neid sooja veega (soovitatavalt pesumasinas), siis sind ei ähvarda kõik need vastikud mured.