Eelmisel aastal menetles terviseamet 358 kaebust, mis on võrreldes 2013. aastaga enam kui 100 võrra rohkem.

Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjonile edastas terviseamet 2017. aastal lahendamiseks kuus korda enam kaebusi kui 2013. aastal.

„Üheks kaebuste arvu kasvu põhjuseks on kindlasti inimeste teadlikkuse suurenemine ja soov saada kindlustunne, et teenuse osutamine on olnud asjakohane,“ ütleb terviseameti järelevalve osakonna nõunik Eve Pilt, kelle sõnul enam kui pooltel juhtudel pole kaebused olnud põhjendatud. „Statistikat mõjutab ka tõsisasi, et arvestatav osa kaebustest laekub kinnipeetavatelt, kelle puhul pole suurem osa kaebusi põhjendatud.