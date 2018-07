Uudsele kogemusnõustamisele on eriti oodatud need, kel on raskusi veganluse või loomade abistamise tõttu.

Nõustamisele oodatakse inimesi, kes kogevad ärevust, püsistressi, depressiooni või läbipõlemissümptomeid. Inimene on oodatud nõustamisele eriti juhul, kui veganlusest ja loomade abistamisest tulenevad teemad tekitavad toimetulekuraskusi, näiteks kui elustiil ja väärtused põhjustavad kiusamist või konflikte lähedastega. Tuge leiab ka lemmiklooma kaotuse või looma raske haiguse ajal.

Kogemusnõustamisel kohtuvad varasemalt sarnase kriisiolukorra ja vastava väljaõppe läbinud nõustaja ning hetkel abi vajav inimene.

Kogemusnõustamine pole mõeldud raskemateks juhtudeks, millega tuleks pöörduda psühholoogi juurde. Lisainfo Eesti Vegan Seltsi kodulehelt.