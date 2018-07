On teada asi, et banaan annab energiat, kuid see võib sisaldada ka aineid, mis toimivad organismis nagu valuvaigisti.

Ühes Põhja-Carolina uurimiskeskuses uuriti, kuidas banaani söömine mõjutab treeningut. Algne siht oli välja selgitada, kas banaanid aitavad taastuda trennist samamoodi kui energiajoogid. Uuringu tulemused kinnitasid seda.

Kuid sellele lisaks leiti, et banaanid mõjuvad organismis sarnaselt ibuprofeenile, vähendades põletikku, valu ja turset. Tundub, et banaanis, eriti koores sisaldub aineid, mis toimivad valule ja põletikule nagu valuvaigisti.

Uuring oli väike, selles osales vaid 20 inimest. Et midagi kindlamalt väita, on vaja teha põhjalikumad uuringud.

Allikas: Iltalehti