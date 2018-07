Mis teeb eestlase õnnelikuks? Üllatuslikult on raha meile olulisem kui teiste Euroopa riikide inimestele.

Eestlased on nagu inimesed ikka. Aga meil on omad eripära, räägib ERRi portaalis Novaator Tartu Ülikooli sotsioloogia vanemteadur Mare Ainsaar. Eestlaste kõige suurem eripära võrreldes teiste EL-i riikidega on, et meie õnn ja rahulolu sõltub väga palju meie majanduslikust toimetulekust, seda rohkem kui teistes riikides ja see ei ole muutunud.

Neid asjaolusid, mis mõjutavad inimese õnne ja rahulolu, on päris palju. Kõige tavalisemad on tervis, majandus ja sotsiaalsed suhted.