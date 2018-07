Kas oskad trimmerdada ja niita muru nii, et pärast seda on kõik sõrmed ja varbad ikka alles?

Trimmerite ja muruniitjate puhul on rusikareegel muidugi see, et kõigepealt tuleb hoolega läbi lugeda kasutusjuhend, soovitab portaal kodus.ee. Eriti tähelepanelikult tuleb uurida peatükki ohutusest. Pole vaja ka mängida isehakanud inseneri ning ehitada seadmeid ümber.

Kindlasti peaks seljas olema vastav tööriietus, trimmeri puhul näiteks kummikud ja kaitseprillid, et takistada muru sattumist silma.

Paljajalu ei maksa muruniidukiga askeldada – nii mõnelgi niitjal on tänu tugevatele kummikutele varbad alles.

Kunagi ei tohi minna kättpidi muruniidukisse kinni jäänud rohupalli või oksa ära tirima. Elektriniidukil peab tõmbama kõigepealt juhtme kontaktist välja, bensiinimootoriga masinal seiskama mootori.

Teraga tegeledes tuleb alati eemaldada küünlajuhe, vältimaks masina iseeneslikku käivitumist. Peab otsima tugeva puupulga või rehavarre ja lükkama sellega takistuse eest.

Esmaabikoolitaja Margit Pärn räägib muu hulgas, et näiteks kodus remonti tehes ei panda ohutusele üldse rõhku. Ilma mingi turvavarustuseta ronitakse katust panema või korstnat parandama, kuid katuselt kukkudes võib saada ränki vigastusi.