Muusik Jalmar Vabarnat jätkub kõikjale: ta annab kontserte kodu-ja välismaal, korraldab üritusi ja suhtleb aktiivselt sotsiaalmeedias. Kuidas ta seda kõike jõuab?

Jalmar Vabarna räägib portaalis edasi.org, kust on pärit tema energia."Tõden tõika, teen jah palju, olen jah hõivatud, võib öelda, et omas valdkonnas ka edukas, kuid minusuguseid on veel. Maalt tulnuna olen ilmselt harjunud tööd tegema, sportlase hing harjunud võitma, edu omakorda innustab veel rohkem tegema, kuid piirangud on minulgi.

Ma funktsioneerin laitmatult vaid siis, kui olen piisavalt maganud. See tähendab vähemalt 8 tundi. Minu elus on olnud perioode, kus imeline keikaratas (“keika”, s.t. muusikute keeles esinemist, laen soome keelest – toim.) on kiskunud keskmist uneaega oluliselt allapoole, kuid siis olin noor.