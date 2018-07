Mitmed ravimid võivad muuta naha tundlikuks päikese suhtes, aga see kehtib ka mõne taime, näiteks hariliku naistepuna kohta.

Kui võtad ravimeid, mis suurendavad naha tundlikkust päikese suhtes, võib nahal tekkida päikesepõletusele sarnanev reaktsioon, mis võib kesta kaua. Naha valgustundlikkust suurendavad eeskätt valu- ja põletikuvastased ravimid (kõige enam ketoprofeen), infektsioonivastased ravimid, südamehaiguste ravimid, diureetikumid ja ka taimsed ravimid (nt harilikku naistepuna sisaldavad ravimid).

Rahvameditsiinis on naistepuna kasutatud mitmete naistehaiguste ravimisel, ka seedehäirete korral. Välispidiselt on naistepuna kasutatud haavade, paisete ja põletuste raviks ja igeme- ning suu limaskestade põletike korral kuristamiseks. Ergutava vahendina on ta õige taim ka paljude teiste hädade puhul, eriti hästi mõjub ta hingamisteedele. Naistepunal on aga ka lihtsalt kogu keha rahustav toime. Suvel tuleb naistepuna sisaldavate vahenditega olla väga ettevaatlik!

Kui võtad ravimeid, mis ei sobi päiksega kokku, tuleb kasutada kõrge päiksekaitsefaktoriga kreeme ja hoiduda otsese päikese käest. Kui nahahäired on juba tekkinud, ravitakse neid sarnaselt päikesepõletusega.

Allikad: Ravimiamet, bio.edu.ee