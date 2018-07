Patsiendid, kes neid ravimeid tarvitavad, võivad võtta ühendust apteegiga ning ravimi tagastada ning soetada mõne teise tootja ravimi, vaja võib olla uut retsepti. Tagastatud ravim kompenseeritakse. Arstiga nõu pidamata ravi katkestamine on ohtlik ja seda ei tohiks teha.

Tegemist on kõrgvererõhktõve ja südamepuudulikkuse ravimitega.Teised sama toimeainet sisaldavad ravimid on apteekidest jätkuvalt saadaval.

Ravimid, mille väljastamine peatati, sisaldavad Hiina ettevõttes Zhejiang Huahai Pharmaceuticals toodetud toimeainet, millest on leitud lisandit N-nitrosodimetüülamiin (NDMA). Tegemist on ainega, mis on loomkatsetes suurendanud vähi tekke riski. Nitrosoamiine esineb nt toiduainetes, kosmeetikatoodetes, tubakas ja tubakasuitsus.