Yorki ja Oxfordi ülikooli teadlased on teada saanud, mis protsessid panevad peaaegu lõhnatu higi haisema. See võib tähendada uue põlvkonna deodorantide tulekut, vahendab Iltalehti brittide uuringut.

Briti teadlased usuvad, et on leidnud parema viisi, kuidas võidelda higihaisuga. Praegused deodorandid olevat nagu tuumapommid, et tappa kõik bakterid.

Väikseid eccrine näärmeid on kogu kehal ja need aitavad inimesel kehal püsida õige temperatuuriga.

Apocrine-näärmed on kaenla all ja kubemes. Need toodavad higi, mis sisaldab ka teatud lõhnatuid valke, kuni keha bakterid panevad need haisema. See võib meenutada muskust või sibulat.

Tavalised deodorandid ja antiperspirandid blokeerivad higihaisu. Deodorandid sisaldavad enamasti ka lõhnu ja alkoholi, mis blokeerivad bakterite kasvu. Antiperspirandid aga sisaldavad alumiiniumisooli, mis blokeerivad higinäärmeid.

Vaid väike osa bakteritest on süüdi

Uurijad ütlevad, et moodsad deodorandid toimivad nagu tuumapommid, mis üritavad tappa kõik haisu tekitavad bakteid, kuid ainult väike osa neist on süüdi higihaisu tekkes. Need bakterid kasutavad higis olevaid valke ja panevad selle haisema. Uut tüüpi deodorant võikski takistada selle valgu toimimist.

Kuni uut tüüpi deodoranti veel pole, siis väldid higihaisu nii:

1. Pese kaenlaaluseid. See uhub minema bakterid, mis põhjustavad higihaisu. Kasuta antibakteriaalseid seepe.

2. Raseeri kaenlaaluseid.

3. Võid panna antiperspirantii ka ööseks: pärast seda, kui oled kaenlaalused pesnud ja kuivatanud.