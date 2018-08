Kuidas vältida emotsionaalset söömist? „Tuleb mõelda, miks ma ikkagi üle söön, mis on selle põhjus ja pigem on vaja tegeleda selle põhjusega. Vahel kui töölt tulles tunned suurt stressi, siis ei tasuks rutata koju sööma, vaid võta aega jalutamiseks,“ soovitab toitumisnõustaja. „Tule kas või üks bussipeatus varem maha. Rahulikus tempos koju jalutades tõuseb heaoluhormoon ja stressihormoon stabiliseerub ning koju jõudes ei ole sa enam nii närvis ega söö stressist üle.

Ka üleliigne õnnetunne võib panna sööma, kuna emotsioone on vaja stabiliseerida. Tihti on ülekaalu põhjuseks emotsionaalne söömine, tõdeb Ida-Tallinna keskhaigla dieedi- ja toitumisnõustaja Elle Kalamägi.

“Eriti meestel võib vallanduda suur söögiisu, kui kõht on väga tühi, mis võib neid omakorda ka tigedaks ajada. „Kui veresuhkur on madal, siis võivad emotsioonid pea peal kokku lüüa.“ Elle Kalamägi soovitab pidada toitumisrežiimi ja mitte jätta väga pikki vahesid söömisele – söö kindlatel aegadel: hommikul, lõunal ja õhtul ning tee vaheeine ka siis, kui järgmine söögikord või õhtusöök kipub liiga hilja peale minema.

Mis aitab, kui inimene on väga pinges ja suures stressis?

„Korralik tasakaalustatud söömine, füüsiline koormus ja korralik magamine on parimad ravimid stressi ja ka ülesöömise vastu,“ räägib Kalamägi. Kui inimesed on stressis ja neil on palju tööd, siis nad kipuvad käituma soovitusele vastupidiselt: magavad vähe, joovad palju kohvi – mis tegelikult teeb veelgi ärevamaks – ja lisaks ei söö korralikult.