Eile teatas Ravimiamet, et peatas kõrgvererõhu ja südamepuudulikkuse ravimite Valzap, Valzap H ja Valsartan Medochemie müügi apteekides, kuna neis leiti ainet, mis on loomkatsetes suurendanud vähi tekke riski.

"Vähirisk on teoreetiline, st loomkatsetes on see aine suurendanud vähi tekke riski, " ütles Õhtulehele Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk. "Kas sellel on mõju inimesele, seda hindavad koostöös Euroopa Liidu riikide ravimiametid."

Soome meedias on kirjutatud, et seal on nende ravimite tarvitajaid umbes 20 000. Kui palju võiks neid olla Eestis? "Eestis on hulgimüügistatistika põhjal kvaliteediprobleemiga preparaatide kasutajaid hinnanguliselt 1100 ja kombinatsioonpreparaadi (valsartaan + hüdroklorotiasiidi) kasutajaid ligikaudu 130," ütles Katrin Kiisk.

Inimesed, kes võtavad neid ravimeid, ei tohiks tema sõnul arstiga nõu pidamata ravi katkestada. "Tegemist ei ole olukorraga, mis nõuaks kiiret arsti sekkumist."

Patsiendid võivad võtta ühendust apteegiga ning ravimi tagastada ning soetada mõne teise tootja ravimi, vaja võib olla uut retsepti. Tagastatud ravim kompenseeritakse.