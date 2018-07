Greenyard kutsub ettevaatusabinõuna tagasi tooted, mis on valminud 13.08.2016–20.06.2018. Greenyard on nende toodete tootmise ajutiselt peatanud.

Teadaolevalt ei ole Eestis nende toodete tarbimisest tulenenud haigusjuhtumeid esinenud. AS Balbiino teeb toodetele regulaarselt laboratoorseid analüüse, testides muuhulgas ka listeeriabakteri esinemist, kuid ei ole seda oma kontrollide käigus tuvastanud.

„Toodete tagasikutsumine ei tähenda, et need on tegelikult saastunud, kuid rakendame võimalikult palju ettevaatusabinõusid, sest toiduohutus on meile esmatähtis. Kutsume need tooted kaubandusest ja tarbijatelt tagasi ning palume neid mitte tarbida. Vabandame klientide ees tekkinud olukorra pärast,“ ütles Härmavilja tootejuht Helena Alesma.

Toodete põhjalikul kuumutamisel listeeriabakter hävib, kuid neid tooteid ei tohi tarbida. Ilma põhjalikult läbi keetmata toodet ei tohi kompostida ega ära visata.