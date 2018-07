"Armusin roosidesse esimesest silmapilgust – kohe peale esimese taime istutamist olin ma „kadunud”," meenutab Evelin Ilves värsks Toidutare kolumnis oma roosiaeda Ärmal ning seda, kuidas õppis roose moosiks sissetegema.

"Esimesest sai kolm, siis 15 ja lõpuks 461. Just nii palju kaunitare õitses eelviimasel suvel Ärmal minu „lapsukesi”. Ja kuigi roosidel on hing, mis tahab tähelepanu ja puhkeb ilule, kui oled lähedal ja temaga kõneled, on sel sulnil ilul ka päris praktiline, st söödav poolus olemas."

Roosiželee retsepti sai Evelin Ilves kingituseks kunagise Prantsuse suursaadiku abikaasa Anne Labrosse käest, kui tutvustas talle Ärma roosi-ja tarbeaeda.

"Sain Annalt õpetuse ja juba samal õhtul käisin suure korviga oma aia läbi, et teha just selline korje, kust kuidagi aru pole saada, et midagi ära on võetud. Armastatud aias lageraiet ei sallita! Ja Annel oli õigus! Sellest esialgu väga kahtlaselt väljanägevast potitäiest tuli täiesti imeline asi – minu esimene laar mõjus nagu roosa mesi."

Kuidas seda imelist keedust valmistada, loe täpsemalt Toidutarest!