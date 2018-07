Leetrid on viimaste aastate jooksul olnud Eestis üksikjuhtudena esinev nakkushaigus, mis üldjuhul on toodud sisse teistest riikidest. Saaremaa puhang sai tõenäoliselt samuti alguse reisil käinud inimeselt. Leetrite leviku tõkestamise olulisemaks tingimuseks on kõrge leetrite-vastase vaktsineerimisega hõlmatus elanikkonnas (üle 95%). Saaremaa puhangu tõkestamisele aitas kindlasti kaasa ka see, et piirkonna laste leetrite-vastase vaktsineerimisega hõlmatuse tase on üle 97%.