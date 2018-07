Maitsev mustikas kaitseb silmi ja aitab ka paljude muude tervisemurede korral.

Mustikad tugevdavad ja hoiavad organismi, kirjutab portaal kodus.ee. Mustikas peituvad põletikuvastased ja antioksüdatiivsed ained suudavad kaitsta ka geenikahjustuste eest ning aeglustavad vananemist. Muu hulgas soodustavad mustikad insuliini vabastamist ja glükoosi imendumist. Seega eriti kasulikud on need ka 2. tüüpi suhkruhaiguse põdejatele.

Tarvilikud ajule ja silmadele

Iseäranis suurt tähelepanu pööratakse mustika sinisele värvainele mürtilliinile, mis koos C-vitamiini ja rauaga soodustab vereloomet ning hoolitseb veresoonte elastsuse eest, seda eriti ajus ja silmades.

Seepärast on mustikad väga kasulikud inimestele, kes kannatavad kanapimeduse all – ei näe hästi hämaras ega pimedas. Samuti on mustikad toeks neile, kelle silmad on liiga valgustundlikud.

Mustika häid omadusi: