Turvafirma kommunikatsioonijuht Reimo Raja kirjeldab ERRi uudisteportaalis, et väikelapsed ei saa tihti aru, kui nad satuvad sügavasse vette.

"Kindlasti on ülioluline lapsi mitte hetkekski tähelepanuta jätta. Kui me vaatame uppumisohtu sattunuid, siis enamikel juhtudel kipuvad need olema ikkagi väikesed lapsed. Laps omaette sulistab vees ning vetelpäästja peab talle appi minema, sest laps on sattunud ootamatult sügavasse vette. Kui hakatakse tema vanemaid otsima, siis tuleb välja, et lapsevanem päevitab rahulikult kuskil poolsada meetrit eemal ja ei tea sellest üldse midagi, mis ta laps seal vees parasjagu teeb."