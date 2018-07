Trump on ise ka nõus, et vormi parandamine teeks kasu. Tema siht on saada alla 4-7 kilo.

Valge Maja arst soovitas presidendile juba aasta alguses, et ta peaks hakkama trenni tegema ja vähendama söömisel kalorite hulka, kirjutab Iltalehti. Terviseuuringud näitasid, et presidendi kaal oli 108 kilo ja kehamassiindeks ligi 30 ehk lähedal rasvumisele. Tema vererõhk oli kõrge ja ka kolesteroolinäitajad kõrged. Aga muidu olevat ta arsti sõnul suurepärases vormis.

Donald Trump, kes kohtub järgmisel nädalal Helsingis Putiniga, on visiidi ajal salenemiskuuril. Suurimad muutused on toimunud tema söögivalikus.

Trump on tuntud kui kiirsöögi nautija, kes on täitnud kõhtu pihvide ja grillkanaga ning joonud liitrite kaupa Coca-Colat. Uues menüüs on muu hulgas supid, salatid ja kala. President on kergemal menüül olnud juba aasta algusest.