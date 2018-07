Kõige suurema mõra võib koosellu lüüa truudusetus. Kuidas aga toimida, kui just sina oled see, kes on armsa inimese reetnud?

Alusta sellest, et küsid endalt, miks sa oma kaaslast petsid, kirjutab portaal kodus.ee. Mõtle, mida sinu truudusetus teie suhtele tähendab. Tavaliselt tähendab see seda, et sa ei ole enam oma kooseluga rahul, ja võib-olla lootsid, et uus kiindumus annab seda, mida tunned oma elus puuduvat.

Armumise najal kestab paarisuhe vaid mõne aasta. Armunud olemisele järgneb aeg, mil hakatakse teineteisele närvidele käima. Igas suhtes on päevi, millega ei olda rahul, ja hakatakse ringi vaatama, et leida uus kaaslane. Kui oma paarilisega ei olda õnnelik, on uus suhe väga kerge tekkima.

Rutiin muudab küll elamise kergemaks, kuid kahjuks ka tüütult igavaks, samuti nüristab argihallus kooselu. Seetõttu tuleks rutiini tekkimist ennetada.

Kui aga igavuse ja üksluisuse peletamiseks hakatakse tegema rohkem tööd, jäävad enda tõelised vajadused tihti rahuldamata ning teise omad unustatakse hoopis. Selline oravarattas tiirlemine võibki lõppeda kõrvalehüppega, kui selleks sobiv inimene satub ette õigel ajal ja õiges kohas: hetkel, mil tunned, et vajad puhkust ja naudingut.