Laps helistab laagrist, nutuvõru ümber suu, ja tahab koju. Kas tormata kohe järgi?

Kindlasti ära saada laagrisse last, kes ei taha sinna minna, soovitab Lastekaitse Liidu ajakiri Märka Last. Laste hirmud on erinevad ja ei tasu loota, et vastumeelsus kodust eemal olemise vastu kuidagi iseenesest möödub.