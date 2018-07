Premia ja Härmavili teatasid hiljuti, et kutsuvad tagasi maisi sisaldavad tooted, sest need võivad olla nakatunud listeeriaga. Mida see bakter inimesega teeb?

Selgub, et maisi sisaldavate toodete tagasikutsumine ei puuduta ainult Eestit. Kurvitsa sõnul on hetkel teada, et Ungari ettevõttest, kus tooted võisid mikroobiga nakatuda, on toidukaupa turustatud ka teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Kui palju on neid tooteid Eestisse jõudnud, pole VTA-l praegu andmeid.

Euroopa toiduohutusameti andmetel on listeeria kimbutanud Austriat, Taanit, Soomet, Rootsit ja Ühendkuningriike juba 2015. aastast saati. Asja uurinud eksperdid on avastanud, et kõik tuvastatud listeeriabakteritega seotud juhtumid viivad Ungaris asuva tehaseni. Selle toodangust on baktereid leitud nii käesoleval aastal kui ka möödunud ja ülemöödunud aastal. Toiduohutusameti sõnul näitab see, et hoolimata tehase puhastamisest ja desinfitseerimisest, pole bakterite tüved hävinud.

Üheksa surmajuhtumit

Toodete tagakutsumine võib toiduohutusameti hinnangul nakkusriski maandada, kuid sellest hoolimata ei saa välistada uute juhtumite ilmnemist, sest listeeriaga nakatudes võib haigusnähtude tekkeni kuluda isegi 70 päeva. Külmutatud maisi sisaldavatel toodetel on pikk säilivusaeg ning ei saa välistada, et need on ostetud ja ja halvasti läbiküpsetatult ära söödud juba enne, kui alustati tagasikutsumist.