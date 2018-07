Kui palju saan vererõhku ise mõjutada? Kui vanematel on kõrge vererõhk, kas siis minul ka? Loe ja saad teada! 1. Kas saan oma elustiiliga mõjutada kõrget vererõhku?

Jah. Kõige olulisem on vähendada soola tarbimist, vältida ülekaalu ja liikuda. Keskmiselt vajab inimene 5 g soola ööpäevas. On loodusrahvaid, kes kasutavad soola minimaalselt. Nende hulgas ei tunta kõrgvererõhutõbe. Ka alkoholiga liialdamine tõstab vererõhku.



2. Kui olen arsti juures, on vererõhk kõrge, aga kodus normaalne. Kas mind ähvardab kõrgvererõhutõbi? Tegemist on nn valge- kitli- kõrgvererõhuga, mis tõenäoliselt siiski näitab haiguse riski. Ka need, kes kannatavad seda tüüpi häire all, peaksid oma elustiilile tähelepanu pöörama.

3. Mõõdan vererõhku hommikul ja õhtul. Millest see tuleb, et hommikul on näitajad normaalsed, aga õhtul on rõhk kõrge?

See on hea märk, kui hommikul pärast puhkamist on vererõhk normaalne. Ka see on normaalne, et vererõhk võib tõusta stressi või füüsilise pingutuse tõttu. Murettekitav on see, kui vererõhk on püsivalt kõrge.

Kui vererõhuhaigel on hommikul rõhk liiga kõrge, võib see viidata sellele, et ravimite toime pole piisav. Siis peab arstiga nõu pidama: kas tuleb muuta ravimit või annust.

4. Minu vana isa ja ema tarvitavad vererõhurohtusid. Kas see tähendab, et ka mina hakkan neid keskeas või hiljem võtma? Kui sinu vanemad võtavad vererõhurohtusid,ei tähenda see automaatselt, et ka sina hakkad neid võtma. Pärilikkus mõjutab haiguse riski, kuid elustiil mõjutab veelgi rohkem.Väga harva on selliseid vererõhuhaigusi, mille laps pärib vanemalt. See-eest antaks edasi elukombeid, mida õpitakse lapsena ja noorena. Kui vanematel on kõrge vererõhk, siis tuleb erilise tähelepanuga jälgida, kui palju sööd soola, kui palju kaalud ja liigud ning kui palju tarbid alkoholi. 5. Kas kõrge vererõhk kasvatab lisaks südamehaiguste riskile ka mäluhäirete riski? Jah, nendel on leitud seos. Kui suudad oma elustiilimuutustega vererõhku langetada, vähendad ka mäluhäirete riski.



6. Kui hakkan vererõhurohtusid võtma, siis kas seda tuleb lõpuni teha? Sageli on ravi pikk ja kestab elu lõpuni. Kuid kui muudad elustiili, on võimalik ravimite annust vähendada või isegi lõpetada rohu võtmine. Omapäi ei tohi kunagi rohtudest loobuda, vaid tuleb arstiga nõu pidada. Äkiline ravi lõpetamine võib olla tervisele riskantne.