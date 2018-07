Taimre märgib, et loomsest loobumisel tuleks pöörata erilist tähelepanu sellele, et menüüs oleks piisavalt valku, rauda, oomega-3 rasvhapped, kaltsiumi, B-grupi vitamiine, tsinki ja joodi. „Kui neid toidust piisavalt kätte ei saa, siis tuleks tarbida neid toidulisanditena.“

„Vahet ei ole, kas toitained on sel juhul loomset või taimset päritolu. Tuleb leida sobivad alternatiivid loomsetele allikatele,“ sõnab Taimre.

„Olenemata dieedist, on sportimise juures olulisim piisav, korrektne ja mitmekülgne toitumine. Ehk siis mikro- (mineraalained ja vitamiinid) ja makrotoitainete (süsivesikud, valgud, rasvad) suhtes tasakaalukas ja indiviidile vajaminev toit,“ räägib blogija Merilin Taimre ehk Paljas Porgand spordi ja täistaimetoitluse omavahelisest kokkusobivusest.

Taimre toob välja, et 100 grammis toores kanafilees olev valgu kogus võrdub 70 g rebitud kaera või 80 g seitani või 180 g tofu või 35 g vegan-valgupulbriga.

Ka Taimre ise on suuremalt jaolt täistaimetoitlane. „See juhtus loomulikul viisil. Olen alati hinnanud ja armastanud taimset toitu. Mulle ei meeldi loomsete allikatega kokkamine ning mu retseptid on just seetõttu enamasti täistaimsed olnud. Pealegi ei kannata mu seedimine väga laktoosi,“ räägib Taimre, kelle sõnul annab taimne toit kergema tunde. „Meie keha seedib seda paremini ning kergemini.“