Mis on soole enterokokid? Kuidas need vette satuvad?

Kas ja kui ohtlik on see supleja tervisele, selgitas Õhtulehele Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Knut Tamm.

Terviseameti andmetel ei vasta Tarbja tehisjärve suplusvee kvaliteet normidele. 2. juulil võetud proov näitas, et Järvamaal asuva veekogu väljavoolupoolses supluskohas on soole enterokokke umbes poole rohkem, kui lubab piirnorm.

Soole enterokokid ja Escherichia coli on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Enamik nende bakterite vorme on ohutud, isegi kasulikud. Kuid nende bakterite hulgas võib esineda mikroorganisme, mis võivad põhjustada näiteks seedetrakti haigusi. Kuna soole enterokokid ja kolibakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.