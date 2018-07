Paljud muretsevad, kas ikka suvisel ajal võib silmaoperatsioone teha – KSA Silmakeskuse silmaarst dr. Ants Haavel kinnitab, et soe ilm ei põhjusta mitte mingeid komplikatsioone.

Vanasti levis arvamus, et kuudes kuud, milles pole r-tähte, ei ole soovituslik teha operatsioone, lõikusi ega muid kirurgilisi sekkumisi. "See müüt on tekkinud ajast, mil polnud veel korralikke antibiootikume ja muid ravimeid, mistõttu suure kuumusega haavad ei paranenud nii kiiresti ja korralikult kui näiteks jahedal perioodil," selgitab KSA Silmakeskuse silmaarst dr. Ants Haavel. Tänapäeval on aga olemas vajalikud ravimid, paremad tingimused ning kvaliteetsemad aparaadid, mis annavad head eeldused igasugusteks operatsioonideks ning lõikusteks ka kuumadel suvepäevadel.

"Meie KSA Silmakeskuses vabastame inimesi prillidest laseriga ning ei kutsugi seda operatsiooniks, vaid protseduuriks. Põhjus selles, et laseriga ei tehta silma sisselõiget ning tänu sellele on paranemine ja taastumisprotsess turvalisem," räägib dr. Haavel.

Arst toob näite, et mõningates maades ongi ainult soojad ilmad ja niiske kliima, kuid seal tehakse samu protseduure aastaringselt. "Midagi ei juhtu! Meie Eesti suvi pole nii kuumgi, et peaks üldse pabistama," rahustab ta inimesi.

Tegelikult on suvi hoopistükkis hea aeg silmanägemise korrigeerimiseks, sest inimeste töögraafik kipub olema vabam ning puhatakse rohkem. Kuna KSA soovitab oma klientidel protseduurijärgselt vähemalt ühe nädala rahulikult võtta, siis saab selle perioodi ideaalselt ühendada puhkusega. Nii on puhkus ja rahulik olemine meeldiv investeering iseendasse.

Samuti soovivad palju oma nägemise suviseks ajaks tippvormi viia, et mugavalt puhata või reisida. „Teada on ka tõsiasi, et ilma prillide ja kontaktläätsedeta on vee- ja rannamõnud oluliselt nauditavamad, lisaks saab vabalt saunamõnusid harrastada. Ka spordi tegemist toovad paljud meie kliendid välja ühe põhjusena, miks silmad korda teha,” lausub Haavel.

Silmaarst kuuleb sageli inimestelt, kuidas nad pärast silmade korda tegemist naudivad suvehommikutel ärkamist, olgu selleks siis suvilas, telgis, mõnel festivalil või vabas looduses. “Prillide või kontaktläätsede pärast pole vaja muretseda, lihtsalt avad silmad ja tervitad uut alanud päeva. Mugav ja ilus!” lisab ta.

