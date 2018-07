"Maakondlike sünnitusosakondade probleem oleks õige lahendada niimoodi, et ei liiguks sünnitajad, vaid hoopis arstid," sõnas Jõgeva haigla juht dr Peep Põdder ajalehele Pealinn.

"Meie meditsiinis üks suuremaid vigu on see, et meil meditsiin jaotub arstide asukoha järgi, mitte patsientide asukoha järgi. Üldiselt on tervishoiusüsteemile odavam liigutada arste, aga arstidele on see ebamugavam."

"Muidugi, mis puudutab Valga sünnitusabiosakonda, siis mina olen sellel arvamusel, et sünnitusabi võiks olla piirkonnas," ütles Põdder, kelle sõnul teeb Valga juhtumi eriliseks ka see, et seal käisid sünnitamas ka Läti Valka ja ümbruskonna naised.