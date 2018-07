Uuringus osales 68 inimest. 59-84-aastastelt uurimisalustelt küsiti, kui vanana nad end tunnevad ja kui vanad nad tegelikult on ning siis tehti ajupilt.

Kui tunned end oma vanusest nooremana, võib see viidata, et su aju vananeb keskmisest aeglasemalt, vahendab Iltalehti värsket uuringut.

Uuringut juhatanud professor ütles, et end nooruslikult tundvatel inimestel olid ka nooremad ajud.

See on esimene sellelaadne uuring, kus leiti seos subjektiivse vanuse ja ajude vananemise vahel. Subjektiivne vanus tähendab seda, kui vanana inimene end ise tunneb.

Uuring tõi muu hulgas välja, et inimesed, kes tundsid end oma tegelikust vanusest nooremana, said paremini hakkama mäluharjutustega ja neil oli vähem meeleoluhäireid.

Ole nii vaimselt kui füüsiliselt aktiivne!

Miks osad inimesed tunnevad end nooremana? Uurijate arvates on üks võimalusi see, et nooruslikud inimesed elavad tõenäoliselt nii füüsiliselt kui vaimselt aktiivsemalt, mis parandab ka ajude tervist.