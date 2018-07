Üks või teine Hollywoodi staar on tunnistanud, et võitleb seksisõltuvusega. Kuid paljud eksperdid pole üldse kindlad, et selline asi on olemas, kirjutab Prevention.

Kas seks tekitab sõltuvust?

Osa eksperte arvab, et mõiste "seksisõltuvus" on problemaatiline, sest pole tõendeid, et seks tekitaks samal viisil sõltuvust nagu näiteks alkohol või narkootikuimid.

Ekspertide hinnangul arvavad osad inimesed, et nende seksuaalne käitumine on kontrolli alt väljas, kuid tegelikult ei ole. Nende ihad võivad tekitada muret moraalsetel põhjustel ja pigem on tegemist sundkäitumisega, mitte et kontrollimatu olukorraga.

Sageli hoopis muu diagnoos

Meie arvamust seksist mõjutavad kultuur, kasvatus ja religioon. Nii et mõni, kes peab end seksisõltlaseks, tunneb hoopis häbi, et ta käitub kuidagi ootustele vastupidiselt. Inimene ei tee midagi ebatavalist, kuid võib tunda, et ta masturbeerib, vaatab pornot või seksib "liiga palju". Paljud, kes otsivad abi seksisõltuvuse vastu, kannatavad hoopis teiste hädade tõttu. Sageli on neil näiteks depressioon, ärevus, bipolaarne häire.

Ühe uuringu järgi oli 72% meestest, kes otsisid abi seksisõltuvuse vastu, hoopis mõni teine psühhiaatriline diagnoos.