Šokolaad on viimastel aastatel saanud peaaegu et tervisetoote maine, kuid uuringud näitavad, et see võib olla liialdus

Liialdusele viitab uurimus, kus jälgiti 83 000 naist 13 aasta jooksul, kirjutab Iltalehti. Kui võrreldi naisi, kes sõid harva ja kes sõid sageli šokolaadi, siis selgus, et ka neil, kes sõid sageli, polnud pääsu ei südamehaigustest ega ajuvereringehäiretest. Nende haigestumise tõenäosus oli hoopis suurem.

Kui räägitakse šokolaadi kasulikkusest, siis on silmas peetud peamiselt tumedat šokolaadi, kuid inimesed söövad pigem magusamat piimašokolaadi. Kuid piimašokolaad annab palju kaloreid, mis võib teha paksuks. See omakorda hoopis soodustab südame- ja muid haigusi.