Eksid, kui arvad, et tunned depressiooni all kannatav inimese ära sellest, et ta on kogu aeg kurb ja lootusetus meeleolus.

2. Võtad kaalus juurde

Kust on pärit need pehmed pekirullid su kehal? Äkki hilisõhtusest jäätisest? Või sööd kogu aeg valmistoitu, sest sa ei taha kokata? Emotsionaalne söömine viib sageli kaalutõusuni, tekitab sinus süü- ja häbitunnet ega aita kuidagi leevendada depressiooni põhjusi. Samas on inimesi, kel depressiooniga kaob söögiisu.

3. Ägestud kergesti

Kui iga väike asi ajab sind endast välja, võib sul olla depressioon.

4. Sa ei tunne mitte midagi

Enamik meist tahab hommikul üles tõusta, et minna tööle või trenni, et suhelda või teha hommikusööki. Kuid depressioonis inimesel pole selle vastu huvi. Ta paneb vaevu tähele asju, mis varem panid teda naerma või nutma. Selline zombi-käitumine on depressiooni tunnus: inimene võib tunduda külm ja eemalolev ning tõugata eemale inimesi, kes võiksid talle pakkuda armastust ja tuge.

5. Ühest õhtunapsust on saanud kolm

Ligi kolmandikul depressiooniga inimestest on ka alkoholiprobleeme. Kui üks jook võib isegi pinget leevendada, siis teine ja kolmas võivad negatiivseid emotsioone võimendada - viha, agressiivsust, ärevust- ja süvendada depressiooni.

6. Sa ei suuda olla Facebookita

Või hasartmängudeta või šoppamiseta. Või teed miskit muud liiga palju, eriti internetis. Uuringud näitavad, et kes tunnevad kogu aeg sundi käia netis ja kel on virtuaalseid suhteid rohkem kui reaalseid, võivad kannatada depressiooni all.

7. Pea on pilvedes

Unistad kogu aeg, kuidas sa saad filmitäheks või armud meeletult? Oleme õnnelikumad, kui suudame elada praeguses hetkes. Kui mõte uitab kogu aeg ringi, võib see teha ärevaks ja õnnetuks. Unistamine võib aidata leida probleemidele lahendusi, kuid veel sagedamini rikub lihtsalt tuju.

8. Sa ei suuda otsustada

Kas magada või tõusta üles? Panna riidesse või olla pidžaamaga? Süüa kaerahelbeputru või muna? Kui oleme depressioonis, siis lihtsad asjad, millele me tavaliselt kaks korda ei mõtle, muutuvad rasketeks otsusteks.

9. Sa ei taha juukseid kammida ja hambaid pesta

Kui oled depressioonis, on raske täita ka igapäevarutiine. Kui sa ei hoolitse enam oma välimuse eest, on see tugev märk, et sul on ka sisemuses probleemid.

10. Uni on häiritud