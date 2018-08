Seda on peetud pigem naljaks, et mereandide ja austrite söömine lisab seksisoovi. Kuid värske uuring väidab, et see võib olla isegi tõsi.

Inimesed, kes söövad palju kala ja teisi mereelukaid, seksivad sagedamini ja rasestuvad kiiremini võrreldes nendega, kes ei söö nii palju mereande.

Uuringus jälgiti üle 500 paari, kel oli soov lapsi saada. Neil paluti kirja panna oma toiduvalik aasta jooksul või kuni naine jäi rasedaks.