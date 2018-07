Sel nädalal Toulousis toimunud teadusfoorumil ESOF osalenud tervise- ja tööminister Tiina Sikkutusub, et Eesti on personaalmeditsiini osas teistest mitu sammu ees.

"See on erakordne, et meil on geenivaramus juba 52 000 geeniproovi kogutud ja selle põhjal antakse personaalset tagasisidet," rääkis minister ERR-ile. "Teised riigid küll praegu loovad oma biopankasid ja hakkavad geeniproove koguma, aga meil on juba tagasiside vormid. Me nõustame inimesi ja anname infot, miks mõni ravim nende jaoks töötab või ei tööta ja kuidas ravimikogust muuta, et see tegelikult neile sobiks."

Sikkuti sõnul võib näiteks tuua päriliku kõrge kolesteroolitasemega patsiendid, kes on hakanud saama statiiniravi.