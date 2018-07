Tõsi, see on ka minu vaieldamatu lemmikmagus. Kook, mille nautimist alustad silmadega ning mida süües õnnis rahulolutunne aiva süveneb. Milles küll seisneb Pavlova fenomen, pärib Evelin Ilves oma Toidutare kolumnis.

Jah - usun, see kook õnnestub kindlapeale vaid siis, kui sinna suur kohev armastus sisse panna. Sest lugege retsepti – selle valmistamine on maailma kõige lihtsam asi! Ent võta näpust, õnnestub see siiski vähestel, nendib ta ja meenutab, kuidas tema selle õige nipi viimaks kätte sai:

„Kümme aastat tagasi teel Moskvast Hantõ-Mantsiiskisse olime sunnitud Aerofloti lennuki pardal ilma ventilatsioonita tund aega vastu pidama. Hapnikumolekule jäi minut-minutilt vähemaks ja ärevus läks suuremaks. Sestap süvenesin paanika vältimiseks üle pea Aerofloti pardaajakirja. Ning sealt nüüd minu Pavlova retsept pärinebki.“

