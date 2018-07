Selgitamist ei vaja, miks on oluline palju vett juua. Kas aga teadsid, et jäävesi ei ole palava ilmaga kõige mõistlikum? Jäävee asemel peaks eelistama jahedat või toatemperatuuril vett. Põhjus on lihtne: külm vesi aeglustab seedimist, põhjustab veresoonte kitsenemise ja aeglustab keha hüdratsiooni. Keha näeb ehmatab järsu temperatuuri muutuse tõttu ja kulutab palju energiat, et temperatuur normaliseerida.

Selle nädala ilmaprognoos ennustab iga päev ligi 30°C sooja. Kuuma ilmaga tuleks nii mõnigi igapäevane tegevus hoolikalt läbi mõelda, sest võibolla on targem neid mõneks ajaks muuta. Alltoodud nipid aitavad kuumaga paremini toime tulla.

Vesi on kasulik ka muuks kui joomiseks. Kiire jahutusmeetodina võib randmeid poole minuti kaupa külma vee all hoida – nii jahtub kätest läbivoolav veri ja seeläbi ka kogu ülejäänud keha. Lisaks randmetele võib loomulikult niisutada ka kaela, kus on suured veresooned.

Kardinad ette

Kodus või töökohas aitab jahedat temperatuuri hoida kardinate akende ees hoidmine. Päikesekiirte siseruumidest eemal hoidmine on abiks, kui konditsioneeri pole või see ei tee oma tööd nii hästi kui võiks.

Seljakott jäta koju

Kuigi pisikesed seljakotid on viimasel ajal väga trendikateks muutunud, võiks need mõneks ajaks koju jätta. Seljakoti asemel tasuks praegu ringi käia näiteks õlakotiga, et selg hingata saaks.

Heledad puuvillased riided

Palavatel päevadel tasuks tavapärasest rohkem mõelda rõivavalikule. Tark oleks valida heledaid ja mitte sünteetilisest materjalist riideesemeid. Need lasevad paremini õhku läbi ja et neela endasse nii palju soojust.

Kuidas liikuda?

Kui toas leiab veel võimaluse jahedas nurgas istuda, on õue astudes Batmani kombel varjudes liikumine raskendatud. Jala või rattaga liiklejad on kuuma suhtes kõige tundlikumad ja võiksid alati kaasas kanda veepudelit, peakatet ja igaksjuhuks ka telefoni, millega vajadusel abi kutsuda. Kõige mugavam on kuumade ilmadega loomulikult sõita konditsioneeritud autos ent ka sellega võivad kaasneda ohud – laste või lemmikloomade kuuma autosse ootama jätmine, hajameelsed kaasliiklejad jne.

Kas sportida?

Kindlasti tuleb olla ettevaatlik leitsaku ajal spordi tegemisega. Välitreeninguid võiks ajastada päeva jahedamatesse hetkedesse, kas siis näiteks varavalgesse või ööhakule.