Lülisambavigastust peaks kahtlustama, kui kannatanu lebab eriskummalises asendis, on nähtav peavigastus (marrastused, haavad), kannatanu on teadvusetu või ajab segast juttu, kaebab seljavalu, tuimust, surinaid või ei saa liigutada jäsemeid. Lisaks võib olla kadunud kontroll põie või soolestiku üle.

Lülisambatrauma kahtluse korral tuleks eelkõige proovida säilitada külma närvi. Tahaks ehk kohe appi tõtata, eriti lapse trauma puhul. Kõige ohtlikum ongi selgroovigastusega kannatanu liigutamine, mis võib süvendada seljaaju kahjustust ja muuta inimese halvatuks.

Kuidas aidata kannatanut?

Abistada saab ja seda tulebki teha. Esimesena tuleb helistada hädaabisse 112, et asjatundlik abi võimalikult kiirelt kohale jõuaks. Rahusta kannatanut ja ära luba tal liigutada. Kui kannatanu asub põlevas hoones või on läheduses muud keskkonnast tingitud ohud (nt varisemisohtlikud esemed), võib kannatanut ettevaatlikult liigutada, hoides pea ja keha ühel joonel. Kannatanu liigutamine muul juhul ilma vastavate teadmiste ja abivahenditeta tuleb jätta meedikute hooleks!

Suurt verejooks tuleb esmaabi korras peatada, sest kannatanu võib surra verekaotuse tõttu. Verejooksu sulgemiseks peab haavale suruma.

Kui vigastatu on teadvuseta ja ei hinga, tuleb avada hingamisteed. Hingamisteede avamiseks peab tõstma alalõuga ilma pead kuklasse viimata Kui hingamisteed on avatud, aga kannatanu ei hinga, tuleb alustada südamemassaažiga. Need on tegemist elupäästvad võtted, mille korrektseks teostamiseks peab kannatanu olema selili.

Oodates kiirabi

Kiirabi oodates peab vaatama, et kannatanu ei külmetaks, võimalusel tuleb ta katta riietega. Juua ega süüa anda ei tohi.