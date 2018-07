Rahvameditsiinis on kõrvenõges tuntud tervendaja. Kuid nõgeseteega tasub ka moosipurke loputada: nii säilivad moosid palju paremini.

Vanarahvas on kasutanud kõrvenõgeseteed seedimise korrastajana, muuhulgas aitab see näiteks pärast antibiootikumikuuri head ja halvad bakterid soolestikus tasakaalu saada, kirjutab portaal kodus.ee. See ergutab ainevahetust ja aitab tursete korral liigset vedelikku välja viia.

Tõmmist on lisatud vanniveele, et leevendada ekseemi, psoriaasi ja nahapõletikku ning liigesevalu. Levinud on ka peanaha turgutamine nõgesetõmmisega, et saaks kõõmast lahti ja anda juustele elujõudu.

Kõigile kõrvenõgesetee ei sobi: ravimtaimesoovitustes on hoiatatud selle eest, et paksu verega inimene ei tohi nõgeseteed juua. On tõsi, et kõrvenõges suurendab vere hüübivust.

Kõrvenõgesetee

Vala 2 sl värsket või kuiva peenestatud ürti üle 2 klaasi keeva veega.

Lase tõmmata 5 minutit (värsked lehed) või 15 minutit (kuivatatud lehed).

Joo päevas 1 klaas korraga 2 korda päevas 15 minutit enne sööki ainevahetuse ergutamiseks, seedimise korrastamiseks ja liigse vedeliku väljaviimiseks tursete korral.

NB! Paksu verega inimene võib seda teed juua ainult paar-kolm klaasi nädalas, siis tuleb kaks nädalat vahet pidada.