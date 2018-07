Päevas soovitatakse juua keskmiselt 1,5 liitrit vedelikku. Kuuma ilmaga ja trenni tehes veelgi enam. Jooma ei pea ainult vett. Mis kell ja mida juua?

On oluline, et jood korrapäraselt ja vähehaaval, et keha ei kannataks vedelikupuuduse all. Keha ei saa suurt kogust vedelikku ette salvestada ja suur kogus ei imendu hästi. Vedelikupuudus väljendub näiteks väsimusena, vahel ka nõrkuse, peapöörituse ja vereringehäiretena.

Parimad joogid on vesi, magustamata ürdi- ja puuviljateed.

6.00-8.00 Ajurveeda ravikunst soovitab alustada päeva sooja või isegi kuuma vee joomisega. Veele võib lisada apteegitilliseemneid ja ingverit. Miks just hommikul? See paneb seedimise käima ja tunned end paremini.

8.00-10.00 Alles nüüd, pärast hommikusööki, on aeg juua kohvi.

10.00-12.00 Väikseks keskpäevaseks ergutuseks sobib klaas apelsinimahla. Apelsinimahlas on C-vitamiini, mis mõjub hästi immuunsüsteemile. C-vitamiini on vaja ka õnnehormooni serotoniini tootmiseks.

12.00-14.00 Tassike kohvi või musta teed aitab püsida virge. Joo kohvi nagu itaallased. Võta kohvi kõrvale ka klaas vett. Nii on tervislikum.

16.00-18.00 Nälg näpistab? Hea lahendus on klaas tomatimahla, mis sisaldab väga vähe kaloreid. Tomat sisaldab mineralaaineid ja lükopeeni, millele on omistatud isegi vähki ennetavat toimet

Nälg näpistab? Hea lahendus on klaas tomatimahla, mis sisaldab väga vähe kaloreid. Tomat sisaldab mineralaaineid ja lükopeeni, millele on omistatud isegi vähki ennetavat toimet pärast kella 18 Lõpeta päev vee, ürdi- või puuviljateega. Neid, kel on unehäired, aitab vanaema klassika: kuum piim meega.

Allikas: Bild der Frau