Kuumaga pole palju söögiks vaja, aga midagi ometigi. Palavus kipub muidu kehast viimasegi jõuvaru viima, ent meil on kõigil vaja energiat, et töötada – olgu see siis heinakaarel, peenramaal või puhkamise rasket koormat taludes. Kogusime Toidutare varamust 10 mõnusat tervislikku retsepti, millega leitsaku ajal keha ja vaimu turgutada.

Kuumal ajal tuleb aga ennekõike vaadata, et keha saaks piisavalt vedelikku. Selleks tuleb juua kõige tavalisemat puhast vett. Seetõttu on kasulik pidevalt kanda kaasas veepudelit ning jälgida enda organismi – kui tunned loidust või tualetis käies muutub uriin tumekollaseks, on sul kehas liiga vähe vedelikku. Joo kohe.



Hea on vedelikku saada suppidest ja seetõttu me otsusasimegi leitsakutoitudeks valida just supid. Head nautimist!

