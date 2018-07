Higistamine on inimeseks olemise loomulik osa: mõni higistab sünnipäraselt rohkem, teine vähem. Kuid valede riiete ja teatud söökidega võid anda higistamisele veelgi hoogu juurde.

Higistamisel ei mängi sugu erilist rolli: on mehi, kes higistavad vähe, ja naisi, kes higistavad palju, räägib portaalis kodus.ee perarst Lembi Põder. Seejuures on väike protsent inimesi, kes on hädas ülemäärase higistamisega, aga on ka neid, kes higistavad liiga vähe. Alahigistajatel on kuiv nahk ja neil on risk üle kuumeneda palju suurem.

Keda higistamine häirib, peaks teadma, et seda soodustavad ka mitmesugused välised tegurid. "Pingeline olukord, füüsiline koormus, kuum ilm, umbsed riided – kõik need soodustavad higistamist," sõnab perearst. Peale selle võivad higistamist intensiivistada vürtsikad, rasvarikkad ja liiga soolased toidud, alkohol ja kofeiin, samuti mõned ravimid. Ka ülekaal põhjustab rohkemat higistamist.

Seega tuleb kasuks, kui

kanda naturaalsest materjalist rõivaid ja jalatseid,

vähendada vürtsikate, rasvaste ja liigsoolaste toitude söömist

vähendada kofeiini sisaldavate jookide joomist,

vältida alkoholi,

leevendada stressi,

püüelda normaalkaalu poole.

Lühikeseks ajaks võib olla abi kontrastdušist ehk vaheldumisi sooja ja külma veega kastmisest ning samuti saunarituaalidest.