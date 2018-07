Haigus saadakse, kui inimene joob või sööb toitu, mis on saastunud parasiitse algloomaga Cyclospora cayetanensis. Kõik haiged mainisid, et nad sõid McDonaldsis salatit.

FDA pole veel välja selgitanud, missugune salati osa võis nakkuse põhjustada.

Tsüklosporiaas põhjustab kõhulahtisust, kõhukrampe ja -valu, gaase, kaalulangus, nõrkust. FDA soovitab inimestel minna arsti juurde, kui kõhulahtisus on kestnud üle kolme päeva. Tsüklosporiaasi ravitakse antibiootikumidega.

Kus võib nakatuda tsüklosporiaasi?

Eesti terviseameti andmetel on parasitaarne soolenakkus tsüklosporiaas levinud Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, Lõuna- ja Kagu-Aasias, Lähis-Ida ja Aafrika maades. Haiguse püsilevikuga maades on sellega nakatunud kuni 41,6% elanikest (näiteks Peruus). Nakatunud reisijad on tsüklosporiaasi sisse toonud Kanadasse, USA-sse, Inglismaale, Saksamaale, Hispaaniasse, Rootsi, Poolasse, Prantsusmaale, Belgiasse ning seda on esinenud kruiisilaevadel (see on üks nn reisija kõhulahtisuse tekitajatest).

Nakkus saadakse parasiidiga saastunud toitude, puu- ja juurviljade, salatite või marjade söömisel ning saastunud vee joomisel. Haigustekitajad võivad levida ka kokkupuutel haige roojaga saastunud pindade ja esemete kaudu. Terve inimese otsene nakatumine haigelt ei ole tõenäoline.