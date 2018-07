Tema sõnul on vabakanade munade puhul kõigil halbadel mõjudel ligipääs olemas. "Võib hoopis nii olla, et vabakanade munad võivad selle tõttu sisaldada toksiine rohkem kui õrre- ja puurikanadel," nentis ta.

"Vastupidi, väga palju artikleid on sellel teemal, ma ei mõtle seda ise välja. Õrrekanade ja puurikanade puhul on meil kogu tootmistsükkel väga tugeva kontrolli all, alates söötadest ja veest, mida kanadele joodetakse, ning lõpetades hiirte ja rottide tõrjega," seletas Potisepp.

Eesti Toiduainetetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp ütles "Seitsmestele", et pole kindlaid tõendeid, et vabakanade munad oleks puurikanade omadest tervislikumad.

"Mis puudutab puuri- ja õrrekanade pidamisse, siis me teame seda, et lindude heaolutingimusi on Euroopa Liidus pidevalt kohendatud ja tehtud paremaks. Munade tootjatel on kindlad kohustused ja neid ka täidetakse," kinnitas Potisepp.