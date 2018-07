Liikumispuudega Carmen Sofia vajab käimise toetamiseks spetsiaalset rulaatorit. Kuna abivahendi 553 euro suurune omaosalus käis perele üle, toetasid last TÜ kiinikumi lastefondi püsiannetajad ja kohalik omavalitsus.

11-aastasel Carmen Sofial on diagnoositud spastiline tetrapleegia ehk neljajäsemehalvatus ning epilepsia. Haigused takistavad iseseisvat liikumist. Rulaator on ainulaadne, kuna laps ei pea sellest kinni hoidma, et käia. Carmen Sofia jalad küll kannavad, aga ta vajab pidevalt toetamist. Carmen Sofiale ei sobi ükski teine käimisraam ega abivahend, kuna tal ei ole tasakaalu, tema lihased on nõrgad ning kohati spastilised.

Spetsiaalse käimisraamiga saab laps liikuda nii siseruumides kui ka õues. Liikuda iseseisvalt ja saada hakkama on tüdrukule äärmiselt vajalik ning toetab igati ta arengut. Kui perel on rulaator, pole vaja pikemate teekondade läbimiseks rentida ka ratastooli. Lapse ema sõnul võtaks ratastool lapselt kõndimise võimaluse ära.