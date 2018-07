Unusta hapukoor ja pantenool, kui nahk on päikesest põlenud! Need ja paljud muud vahendid võivad nahakahjustust veelgi süvendada. Loe, missugune on õige esmaabi.

Päikesepõletuse või selle kahtluse korral tuleb viivitamatult päikese käest ära tulla ja juua rohkelt ning soovitatavalt jahedat vett.

Esmaabiks sobib nahka korduvalt jahutada jaheda veega (18° C) või kasutada külma veega mähiseid.

Jahutavaks mähiseks on head külma veega niisutatud rätikud, mis asetatakse päikesepõletusega nahale. Neid vahetatakse pärast rätiku soojenemist.

Jahutamiseks sobivad ka spetsiaalsed esmaabigeelid ehk põletusevastased geelid, mida saab osta apteegist. Esmaabigeel jahutab nahka, vähendab valu ja turset.

Pärast naha jahutamist sobib kasutada ka päevitusjärgseid apteegisarja tooteid, samuti aaloed.

Esmaabiks EI SOBI pantenool, õli, vaseliin, beebiõli, rasvased kreemid, hapukoor, muud vahendid, mis takistavad kuumuse alanemist ja seetõttu pigem soodustavad nahakahjustuse süvenemist

Esmaabiks ei sobi viinaga määrimine – alkohol kuivatab juba niigi niiskust kaotanud nahka.

Raske päikesepõletuse korral tuleb pärast esmast esmaabi andmist (naha jahutamine jaheda veega, põletusvastase geeli kasutamine) pöörduda arsti või õe vastuvõtule.

Päikesepõletusele järgnevatel päevadel tuleb nahale anda aega kosumiseks ja vältida uut päevitamist kuni naha seisundi normaliseerumiseni.

Paranemise perioodil on soovitatav nahka igapäevaselt kreemitada. Selleks võib apteegist küsida suure niiskusesisaldusega kreemi. 3.-5. päeval sobivad juba ka rasvasemad kreemid ja võib üle minna tavapärasele nahahooldusele.

Parim profülaktika päikesepõletuse eest on vältida liigset päevitamist. Kui päikese käes ollakse üle 20 minuti, on vajalik kaitsva riietuse kasutamine ja päeva jooksul kogu keha korduv kreemitamine üle 30 SPF päikesekreemiga.

Allikas: Pärnu haigla sisehaiguste kliinik, ülemõde Kaie Raedov ja nahaarst dr Tiina Toomson.